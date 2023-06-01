محافظ الشرقية يشهد إحتفالية توزيع عقود مشروعات التمكين الإقتصادي

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية توزيع عقود مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري علي عدد 50 مستحق من ذوي القدرات والهمم بجانب توزيع 50 كارت مواد غذائية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومحمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية والموارد البشرية والمديريات بوزارة التضامن الاجتماعي وسمر لطفي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات مدن القناه والشرقية والدكتورة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له ، مشيداً بدور مؤسسة مصر الخير في تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية وتقديم الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع.

وخلال الإحتفالية تم عرض فيديو عن مجهودات مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية خلال الفترة السابقة ليثمن المحافظ مجهودات وزارة التضامن الإجتماعي وسعيها الدائم والمستمر بالتنسيق مع كافة المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تأكيداً لمبادرة ( حياه كريمة ) والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم كافة أوجه الدعم وتحقيق العدالة الإجتماعية ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتحسين مستوى المعيشة له وخاصة الفئات الأقل دخلاً وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل.

ومن جانبها أشارت مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات مدن القناة والشرقية إلى قيام المؤسسة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بتوفير 50 عقد لمشروعات تمكين اقتصادي في مشروعات (حدادة – خياطة – ورش حرفية – مشروعات تجارية) وذلك لذوي القدرات والهمم من مستحقي تكافل وكرامة القادرين على العمل بقيمة 30 ألف جنية للمشروع الواحد حيث تم اضافة المبلغ في حساب المستفيدين تحقيقا للشمول المالي وللاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي وذلك بعد ان تم عمل الابحاث الاجتماعية للتأكد من استحقاقهم لتلك المشروعات مشيره إلي أنه يتم تنظيم دورات تدريبية لهم في التسويق، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتحديد سعرها.

قدم رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية والموارد البشرية والمديريات بوزارة التضامن الإجتماعي الشكر لمحافظ الشرقية لدعمة الدائم والمستمر لكافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدني اصبحت شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والذي يعود بالنفع على المواطن البسيط والأسر الأكثر إحتياجاً ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

بينما استعرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي المشروعات التي نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي منذ يناير الماضي لدعم المواطن البسيط وتمت الإشارة الي أنه تم توزيع 150 مشروع علي المستفيدين بقرية سعود ضمن قري حياه كريمة بمركز الحسينية تنوعت ما بين ( ماشية – اغنام – بقالة – اعلاف – أدوات منزلية – ماكينات خياطة ) حيث يتم سداد 70 % فقط من قيمة المشروع ويتم اعفاء المستحقين من باقي قيمة المشروع وكذلك تسليم 60 مشروع للاسر الأكثر احتياجا بالمقدمة من مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية شملت توزيع تروسيكلات وماكينات خياطه وسرفله ضمن برنامج اصنع نفسك وكذلك توزيع 40 رأس ماشية بقرية الظواهرية بمركز الحسينة بقيمة 4 مليون و 532 ألف جنية تتحمل وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ثلثي المبلغ ويتحمل المواطن ثلث المبلغ يقوم بسداد قيمته علي 3 سنوات.

وفي نهاية الإحتفالية حرص محافظ الشرقية علي التقاط صور تذكارية مع المستفيدين من مشروعات التمكين الإقتصادي مقدمين الشكر له علي استقبالهم اليوم وتقديم عقود مشروعات خاصة بهم توفر لهم دخلا ثابتا يساهم في مواجهة أعباء ومتطلبات الحياه.

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