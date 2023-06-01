ضمن فعاليات ملتقى توظيف.. إهداء سفيرة النرويج شعار محافظ الشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج لدى القاهرة والوفد المرافق لها.

وحضور اللقاء كل من المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وأريلد أوكسنفاد رئيس إدارة التعاون الإنمائي، وايثار سليمان مستشار تنمية بسفارة النرويج بالقاهرة والسيد أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ونشوي بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ( فرصة) ، ومريم خليل المنسق الوطني لمشروع فرصة.

كما حضر أيضا محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمديريات ، ونانسي أسعد رئيس الإدارة المركزية للتمكين الإقتصادي بوزارة التضامن الإجتماعي ، والدكتور محمد سامي مدير مكون التدريب من أجل التشغيل ( فرصة ) ، ومدحت عبد الرشيد مدير مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول (برنامج فرصة) ، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية وذلك بمكتبة بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية، على عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والنرويجية مما كان لها عظيم الأثر في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم لتأسيس مشروعاتهم وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والإقتصاد المصري.

وأضاف المحافظ، أن الفترة الحالية تشهد تقدماً كبيراً في ترسيخ العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بمشروع فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية والذي يهدف إلى خلق وظائف لائقة للشباب من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج في مجال التدريب من أجل التشغيل وزيادة الإنتاجية وتعزيز الإبتكار ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.

وأشاد محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة؛ لتوفير 55 ألفا و60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و 46 مليون جنيه من خلال تنفيذ ١٨ ألفا و333 مشروعا وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 مايو 2023م.

ونوه بأن القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والبالغ عددها 2660 مشروع بقيمة 86 مليون و 498 الف و 344 جنية لتوفير 4432 فرصة عمل للشباب ، وذلك خلال الفترة من يناير حتي ابريل 2023 م لتُدر لهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياة كريمة.

وثمن محافظ الشرقية مجهودات مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص للحد من ظاهرة البطالة وتحقيق حياة كريمة لهم، منوها بأنه خلال الفترة من يناير 2018 حتى أبريل 2023 تم توفير 109604 فرصة عمل بالقطاع الخاص منهم 7950 فرصة عمل لذوي الهمم باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبها أعربت السفيرة هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج عن شكرها وتقديرها لحفاوة الإستقبال ، مؤكدة على أن العلاقة بين مصر والنرويج تشهد تنوعاً حيث تمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين.

وأشارت إلى أهمية دور منظمة العمل الدولية في زيادة فرص العمل المتاحة للشباب من أجل تحقيق العمل اللائق والحد من معدلات الفقر كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قدمت سفيرة النرويج الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات والوصول إلى الفئات المستحقة في المجتمع الريفي والذي يتميز بإمكانات هائلة تساعد على خلق وظائف لائقة ومنتجة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ للسفيرة النرويجية شعار المحافظة تقديراً لزيارتها، وتعبيراً عن الحب والشكر والامتنان وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

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