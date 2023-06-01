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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة سفير اليابان.. وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتماما واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافه العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الإكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وفي هذا الإطار اناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لمشاركة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان ، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والسيد أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر والمهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والاستاذ إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت ومسئولي شركة سوميتومو إلكتريك داخل مصر وخارجها.

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أشار نائب محافظ الشرقية أن المصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات يُعد إضافة جديد للقلاع الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حيث تمتلك المحافظة مدينتين صناعيتين بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة بهما 2113 مصنع وشركة تستوعب 378 ألف عامل بالإضافة الي المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية واللتين تضمان 434 مصنع وشركة تستوعب 11290  من الايدي العاملة الماهرة في كافة التخصصات الصناعية التي تساهم في تحسين الاقتصاد المصري ومنافسه الأسواق العالمية بمنتجات مصرية.

جدير بالذكر  أن شركة " إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت" مُقامه على مساحة 150 ألف متر وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ، حيث تمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان ، ووصل حجم استثماراتها إلى ما يعادل 200 مليون يورو سنويا ، ويعمل  أكثر من 12 ألف عامل داخل مصانعها المختلفة بالقاهرة الكبرى وبورسعيد.

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الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الهيئة العامة للاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاشر من رمضان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المناطق الحرة الخاصة جهاز مدينة العاشر من رمضان هيئة العامة للاستثمار

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