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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زفاف ولي العهد الأردني.. انطلاق الموكب الأحمر من قصر زهران إلى الحسينية

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

انطلق منذ قليل الموكب الأحمر الذي يقل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني ، والأميرة رجوة الحسين  من قصر زهران في طريقه إلى قصر الحسينية.

جانب من الموكب 

وبحسب صحيفة هلا اخبار؛ فيسيّر الموكب الأحمر في المملكة في المناسبات والفعاليات ذات الأهمية. وفي عهد  الملك عبدالله الأول، كانت تستعمل الخيول البيضاء في هذه المواكب، حيث استمر الحال إلى أن بدأ استخدام السيارات.

وتقل ولي العهد والاميرة رجوة من قصر زهران، وصولاً لقصر الحسينية سيارة رينج روفر موديل 1984، وهي ذات السيارة التي تم تخصيصها للراحلة جلالة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت. 

وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية “وود آندبيكيت”. واستخدمها  الملك الحسين،  والملكة إليزابيث حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

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