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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أجابت عليه بسهولة..

الأولى في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن تكشف عن أصعب سؤال واجهها

شيخ الأزهر يكرم الأولى
شيخ الأزهر يكرم الأولى في مسابقة الإمام الأكبر

كشفت الطالبة إسراء السيد سعد محمد، الحاصلة علي المركز الأول بمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، عن تفاصيل فوزها بالمسابقة وأصعب الأسئلة التي وجهت لها خلال فعاليات المسابقة. 

وقالت إسراء السيد، في تصريح لصدي البلد، إنها شعرت بسعادة غامرة بعد إعلان فوزها بمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن، منوهة أنها لم تتوقع هذا الفوز ولكن الله كلل جهدها بالنجاح. 

وأضافت إسراء السيد، انها حفظت القرآن الكريم، وهي في السادسة من عمرها، وهي الآن تدرس بالصف الثالث الثانوي الأزهري، بمنطقة البحيرة الأزهرية. 

وعن الجوائز السابقة التي حصلت عليها، قالت إسراء السيد، انها حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية عام 2014 وتم تكريمها في احتفالية ليلة القدر. 

كما فازت بالمركز الأول على مستوى العالم، في المسابقة العالمية لحفظ القرآن والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2013، وفازت كذلك بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة العالمية لحفظ القرآن والتي أقيمت في دولة قطر عام 2017. 

وقالت إسراء السيد، انها حفظت القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى، وهذا كله بفضل الله تعالى ثم دعم اسرتها لها، حيث أنها يتيمة الأب وتتولى والدتها شئونها، معلنة عن قدوتها في المسيرة العلمية، وهو الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، 

وكشفت الطالبة إسراء السيد، عن أصعب سؤال تم توجيهه لها في المسابقة وهو : كم مرة ورد لفظ "لطيف" في القرآن الكريم، منوهة أنها تمكنت من الإجابة عليه وهو ذكر هذا اللفظ ٤ مرات في القرآن الكريم. 

وعبرت إسراء السيد، عن امنيتها بأن يوفقها الله تعالى في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام ويوفقها لكل خير. 


 

 

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