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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين.. بث مباشر

حفل زفاف ولي العهد
حفل زفاف ولي العهد الأردني

حرصا من موقع صدى البلد الإخباري، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه ننقل لكم بثا مباشرا لحفل زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني وقرينته .

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وبدأت منذ قليل مراسم عقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني، بحضور العائلة المالكة وضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم.

 

واستقبل  الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيزوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

 

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.

 

وتتواصل الاحتفالات الرسمية والشعبية بالزفاف الملكي اليوم في مختلف مدن المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها في أجواء بهية مليئة بالفرح والتراث الأردني الاصيل القيم الأردنية النبيلة.

 

وخصصت مؤسسة الأمير حسين ولي العهد قبل أيام موقعا إلكترونيا لإرسال التهاني احتفاء بهذه المناسبة السعيدة، وذلك لإتاحة الفرصة للشعب الأردني التعبير عن فرحهم ومشاركة العائلة المالكة شعورهم عبر هذه المنصة.

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