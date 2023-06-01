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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة برقم الجلوس .. ظهرت الآن

رابط نتيجة الشهادة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، فامت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بتفعيله الآن بعد طول انتظار ، لإتاحة خدمة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة  أمام جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الملتحقين بجميع مدارس القاهرة .

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على فيس بوك

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة.. اعرف درجاتك الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة .. يمكن الآن الوصول إليه بشكل سهل ومباشر من خلال الضغط على :      http://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

ويطلب رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة  من الطالب أو ولي الأمر الذي يستعلم عن نتيجته ، كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح بدون أي أخطاء ، ثم الضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة .. كيف تعرف درجاتك ؟

ويقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة المتاح على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة في شكل جدول مذكور به :اسم الطالب - الحالة - المرحلة - الصف -الادارة التعليمية - المدرسة الفصل الدراسي ، بالاضافة إلى جدول ثاني مذكور به : درجات الطالب في مواد اللغة العربية - اللغة الاجنبية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الإجتماعية ، وفي النهاية يتم ذكر المجموع الكلي للطالب

وإلى جانب  رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة كانت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، قد أتاحت للطلاب خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، من خلال :

  • التليفون الارضي 09000100
  • التليفون المحمول 5757
  • عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/

وقبل إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، كانت قد أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بيانا رسميا أعلنت خلاله خبرا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، مؤكدة أن نالنسبة العامة للنجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة قد بلغت (85.1)٪ 

وقد كشفت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة  عن حصول عدد ( ٢٥٩ ) طالب وطالبة على الدرجات النهائية 

وتفوقت إدارة شبرا التعليمية المركز (الأول ) على مستوى  المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة حيث بلغت نسبة النجاح فيها ٩٨.١٥%  ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤% 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية 2023 نتيجة تالتة اعدادي

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