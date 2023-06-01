رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة برقم الجلوس .. ظهرت الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، فامت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بتفعيله الآن بعد طول انتظار ، لإتاحة خدمة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة أمام جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الملتحقين بجميع مدارس القاهرة .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة .. يمكن الآن الوصول إليه بشكل سهل ومباشر من خلال الضغط على : http://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

ويطلب رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة من الطالب أو ولي الأمر الذي يستعلم عن نتيجته ، كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح بدون أي أخطاء ، ثم الضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة .. كيف تعرف درجاتك ؟

ويقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة المتاح على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة في شكل جدول مذكور به :اسم الطالب - الحالة - المرحلة - الصف -الادارة التعليمية - المدرسة الفصل الدراسي ، بالاضافة إلى جدول ثاني مذكور به : درجات الطالب في مواد اللغة العربية - اللغة الاجنبية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الإجتماعية ، وفي النهاية يتم ذكر المجموع الكلي للطالب

وإلى جانب رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة كانت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، قد أتاحت للطلاب خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، من خلال :

التليفون الارضي 09000100

التليفون المحمول 5757

عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/

وقبل إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، كانت قد أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بيانا رسميا أعلنت خلاله خبرا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، مؤكدة أن نالنسبة العامة للنجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة قد بلغت (85.1)٪

وقد كشفت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة عن حصول عدد ( ٢٥٩ ) طالب وطالبة على الدرجات النهائية

وتفوقت إدارة شبرا التعليمية المركز (الأول ) على مستوى المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة حيث بلغت نسبة النجاح فيها ٩٨.١٥% ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%