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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة .. اعرف درجاتك الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة أعلنته الآن مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، لتقدم خدمة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة

حيث قالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه يمكن الان الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx 

وعلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة  https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx  ، يكون على الطالب أن يكتب رقم جلوسه بشكل صحيح ثم يضغط على زر بحث .

وتظهر على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة  https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx  رسالة هامة لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء أمورهم نصها كالتالي : هذه الصفحة لا تعتبر مستند رسمى للاستفسار عن النتيجة برجاء مراجعة المدرسة التابع لها
 

وإلى جانب رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة  https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx ، تتيح مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ،  نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة  من خلال الاتصال بالخط الارضي على 09000160 أو الاتصال من اي تليفون محمول على 5960

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة 

وكان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة " الدور الأول "  ، وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .
 

كما جاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة للقسم المهني 91,67%  ، وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.
 

تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة 

أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أنه من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 4 يونيو 2023  ، في تلقى قبول تظلمات  نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة (الدور الأول) .

 وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أن تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة (الدور الأول) ، يتم عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ، ولمدة 15 يوماُ من تاريخ اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة (الدور الأول) وبرسوم قدرها 35 جنية للمادة .

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