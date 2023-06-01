رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة .. اعرف درجاتك الآن

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة أعلنته الآن مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، لتقدم خدمة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة

حيث قالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه يمكن الان الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx

وعلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx ، يكون على الطالب أن يكتب رقم جلوسه بشكل صحيح ثم يضغط على زر بحث .

وتظهر على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx رسالة هامة لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء أمورهم نصها كالتالي : هذه الصفحة لا تعتبر مستند رسمى للاستفسار عن النتيجة برجاء مراجعة المدرسة التابع لها



وإلى جانب رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx ، تتيح مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة من خلال الاتصال بالخط الارضي على 09000160 أو الاتصال من اي تليفون محمول على 5960

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة

وكان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة " الدور الأول " ، وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .



كما جاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة للقسم المهني 91,67% ، وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.



تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة

أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أنه من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 4 يونيو 2023 ، في تلقى قبول تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة (الدور الأول) .

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أن تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة (الدور الأول) ، يتم عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ، ولمدة 15 يوماُ من تاريخ اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة (الدور الأول) وبرسوم قدرها 35 جنية للمادة .