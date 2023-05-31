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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 ينتظر جميع الطلاب واولياء الامور إعلانه بفارغ الصبر ، بعد أن أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عن اعتمادها رسميا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 سوف يتيح للطلاب خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بشكل سهل وسريع عبر الموقع الرسمي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إليه الآن للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 من خلال الضغط هنا 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 يوضح لكل طالب درجاته في جميع المواد سواء المضافة او غير المضافة للمجموع ، مع ذكر المجموع الكلي للطالب ، وعدد المواد التي حصل على الدرجات النهائية فيها ، وعدد المواد التي رسب فيها إن وجدت

وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 يجد الطالب مجموعه الكلي من 280 ، مقسمة إلى 140 درجة في الترم الاول و 140 درجة في الترم الثاني

وتقسم الدرجات في رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 كالتالي :

 - اللغة العربية : تقدر بـ80 درجة مقسمة على الترمين

- مادة اللغة الإنجليزية : وتقدر بـ60 درجة مقسمة على الترمين

- مادة الدراسات الإجتماعية: تقدر بـ40 درجة مقسمة على الترمين

- مادة الجبر : تقدر بـ30 درجة مقسمة على الترمين 

- مادة الهندسة، وتقدر بـ30 درجة  مقسمة على الترمين

- مادة العلوم :  تقدر بـ40 درجة مقسمة على الترمين 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 بمجرد الدخول عليه يكون على الطالب أن يدخل رقم جلوسه بشكل صحيح ، ثم يقوم فورا بالضغط على عرض النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 

وقبل اعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 كان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 ( الدور الأول ) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة 

أما عن إجمالي عدد الطلاب الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 ، فقد بلغ 255 طالب وطالبة .

وجاءت نسبه النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023  للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100 % .

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