عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,17%

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 ( الدور الأول )، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  والمكفوفين ١٠٠ % .

WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.04 PM (1)
WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.04 PM (1)
WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.04 PM
WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.04 PM
WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.05 PM
WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.05 PM
WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.08 PM (1)
WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.08 PM (1)
WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.08 PM
WhatsApp Image 2023-05-31 at 7.36.08 PM
مديرية التربية والتعليم بالجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الشهادة الإعدادية نتيجة شهادة إتمام الدراسة مرحلة التعليم الأساسى محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

مصر الخضراء.. الاحتفال بـ غرس أول شجرة مثمرة بمركز شباب منيل شيحة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

غدا.. بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال في محافظة الجيزة

محافظ الجيزة: مواقف وساحات لمنع الانتظار العشوائي أسفل محور كمال عامر

محافظ الجيزة يتابع حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضارى بالمنيب

لتيسير حركة المرور..رفع 221 حالة إشغال للباعة الجائلين من الشوارع في الدقي

لإنشاء الممشي السياحي الخاص بالمتحف المصري الكبير.. غلق كلي لمدخل الدوران بالرماية

خلال حملة مكبرة.. رفع 121 حالة إشغال للباعة الجائلين في الدقي|شاهد

ترشيحاتنا

أزمة تصريحات موسيماني عن تدريب الزمالك| ومرتضى منصور : قولّنا مين فاوضك

حرب عالمية ثالثة .. إعلان عاجل في أمريكا بسبب روسيا

كنت جيت بالمايوه| ماذا قالت شيرين قبل حفلها بـ جدة وكيف غازلها الجمهور؟

رواتب 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن وظائف خالية |قدم فورا

مجموعة الزمالك| الاتحاد المنستيري يطيح بالمحرق البحريني ويتأهل لدور المجموعات للبطولة العربية

شابان رفضا الكلام وقتها| عمر زهران يفجّر مفاجأة بشأن وفاة سعاد حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعترافات على دردشة.. صور ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

مش هيكلفك 10 جنيهات.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

فيديو

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ