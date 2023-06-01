رئيس أزهر الشرقية يكشف الاستعدادات لامتحانات الثانوية بحضور 21 ألف طالب وطالبة

أكد الدكتور السيد احمد الجنيدي رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقيه الأزهرية انه تم وضع خطط أستراتجية لضمان خروج إمتحانات الشهادة الثانوية الإزهرية والتي من المقرر ان تنطلق يوم السبت القادم بالصورة اللائقة والمشرفة وذلك طبقا لطموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومتابعة ميادانية من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشرقية وبمتابعة دقيقة من الشيخ ايمن محمد عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهرية.

وأضاف رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقيه الأزهرية في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد انه تم وضع خطط إستراتيجية وليس خطة واحدة لضمان سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مؤكداً انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية تتفرع منها غرفة عمليات فرعية ومهمه الغرفة الرئيسية هي توزيع الأعمال ومتابعة الإدارات والتي يبلغ عددها 17 إدارة تعليمية.

وأشار رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقيه الأزهرية الي انه بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين سيؤدون الإمتحانات لهذا العام 21 الف طالب وطالبة ولذا تم وضع خطط وإجراءات إحترازية ووقائية ومهنية والفنية وتوفير بيئة صحية ملائمة من خلال التعقيم الجيد للجان الإمتحانية وتوفير طبيب وزائرة صحية بالإضافة الي التأكد من توافر المقاعد الملائمة لأبنائنا الطلبة والطالبات.

وأضاف "الجنيدي" قائلا.. تم وضع خطة من خلال المنطقة الأزهرية بالشرقية لتوزيع الموجهين ومديري المراحل ومديري العموم علي 58 لجنة موزعين علي 17 إدارة وتم توفير جميع الموجهين بحيث يتواجد الموجه من قبل إنطلاق الإمتحانات وحتي إنتهاء اليوم الإمتحاني كما تم عقد إجتماع للموجهين وتم التكليف بضرورة تحري تحقيق العدالة بين أبنائنا الطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم لتأدية الامتحانات بأفضل ما يكون وفقا للتعليمات والاجراءات الصحيحة الواردة فى كراسة التعليمات الخاصة برؤساء اللجان واهم الفقرات والمكاتبات الواردة بها.

وأشار الي انه تم وضع باركود خاص باللجنة للتسهيل علي الطلاب والمراقبين بالوصول الي اللجنة بكل سهولة ويسر وذلك للمرة الأولي داخل محافظة الشرقية مؤكدا على انه تم التكليف بضرورة تفعيل تعليمات وكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية موضحًا الدور الذى تقوم به المنطقة للخروج بالامتحانات على أفضل صورة وإعداد التقرير اليومى لسير الامتحانات والتأكيد على الجميع ضرورة احتواء الطلاب وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان وحظر الترهيب او العنف داخل اللجان.