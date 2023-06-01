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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يلتقي سفير بلغاريا لاستعراض أوجه التعاون المشترك

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اليوم  بمقر ديوان عام الوزارة ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والسفارة البلغارية بالقاهرة .

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المتعددة التي يعقدها وزير الطيران، مع سفراء دول العالم المختلفة، لبحث أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والعمل على تنشيط الحركة الجوية الوافدة من الخارج.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغارى مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال النقل الجوى، حيث اشار بأن قطاع الطيران يهتم بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم شراكات فعالة مع جميع دول جنوب شرق أوروبا ، مؤكدًا على الدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به الوزارة في تنمية العلاقات الثنائية والجهود البناءة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات  والحركة الجوية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حيث من المزمع قيام شركة أيركايرو بتشغيل خط طيران مباشر بين مدينة  الغردقة والعاصمة البلغارية "صوفيا " اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، كما استعرض الجانبان آليات التعاون فيما بينهما لدفع  الحركة الجوية  خلال الفترة القادمة   ، وتشجيع مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات النقل الجوى في ضوء جهود الدولة المصرية الرامية نحو تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة بوجه عام وتنمية قدرات وإمكانيات قطاع الطيران المدنى المصرى بوجه خاص.

ومن جانبه أكد السفير البلغاري على عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين ، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر؛ فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى  من اعمال تطوير فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية ، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون  والشراكات  الجديدة مع الجانب المصرى .

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