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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مُصرّ ينكر عدم قدرته .. زوجة : اعرضوني على الطب الشرعي

صدى البلد

أقامت زوجة عشرينية دعوى طلاق للضرر من زوجها، بعد زواج لم يدم 6 أشهر، أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية. 

حضرت الزوجة بصحبة محاميها أولى جلسات نظر الدعوى، وقدمت فلاشة، قالت للقاضي إنها ترصد معاناتها مع زوجها صوت وصورة في الشهور الثلاثة الأولي من الزواج. 

وتساءلت الزوجة في حزن قائلة للقاضي "أزمتي مش محتاجه دعوى واحدة، انا لازم ارفع مليون دعوي للخلاص من هذا الزوج، لان الاسباب كتيره والمعاناة أشد". 

زوجي عاجز .. وكان هيقتلني

 

وتابعت " كل أسباب الطلاق متجمعة في مشكلتي مع زوجي مثلا هو عاجز ورافض العلاج وبينكر وجود المشكله وانا بنت بنوت، وضرب شديد واهانه والفاظ وشتائم متواصلة طوال شهور زواجنا "،. بالاضافة الي ان خوفه من الفضيحة أدى لمحاولة قتلي  وتطفيشي  وتطليقي بدون حقوقي  عن طريق اختلاق المشاكل والهروب من البيت والنوم عند اهله بالاسبوع واحنا عرسان!، عشان  يخليني انا  اللى اطلب الطلاق وميكونش لي حقوق". 

أخفى عليّ مرتبه الحقيقي .. وسرق دهبي بخطة شيطانية

 

وتابعت الزوجة" زوجي محترف الكذب ، قالي  مرتبه 5  آلاف جنيه وبيدفع نصه قروض، وفى الآخر اكتشفت أن المرتب ٩٥٠٠ جنيه وطول الفترة الـ 6 شهور كنت بصرف معاه علي البيت". 

واستطردت الزوجة "رغم عجزه إلا انه  كمان خاني، كلن  بيكلم خطيبته الاولي واخفي عليها زواجنا "،واتضحلى خلال العيش معه، انه متوحد وكئيب وممل ويزهق مش عايز يخرج او ينزل او يتكلم، وممكن يفضل باصص فى السقف ٣ ساعات ساكت، بالاضافة الا انه قاسى بمشاعر متحجرة لو شافنى بعيط ٢٠ ساعه مش هايقولى مالك ولا يطبطب عليا ولا يتعاطف معايا ولا يحس بيا، يقولى بتعملى افلام حتى من غير ما يعرف السبب ".

واتهمت الزوجة زوجها بسرقة ذهبها بخطة شيطانية بالاتفاق مع شقيقاته، قائلة" اكتشفت الامر صدفة.. ولما  واجهته اخبرني انه وضعها في مشروع وخسر، وفي الحقيقة باعها لتجهيز شقيقته في الزواج.".

 وتابعت الزوجة "فوق كل ده سيدي القاضي، اهله وحشين عندهم سوء ظن وسوء نيه وحقودين وبيخربوا علينا من الخطوبة، وإخواته البنات بيغيروا منى ونفسهم يشوفونى ميتة ومن غير سبب مشافوش منى غير كل خير بس هما كده مرضى ونفوسهم ضعيفه وحقودين".

وطالبت الزوجة بتطليقها للضرر من الزوج وعرضها على الطب الشرعي لبيان عذريتها .. لتقرر المحكمة التأجيل لإعلان الزوج. 

محكمة الاسرة دعوي الطلاق للضرر عرض الزوج علي الطب الشرعي

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