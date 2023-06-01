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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. قرار عاجل من الرئيس تبون بإنهاء مهام والي ولاية البليدة

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرار  بإنهاء مهام والي ولاية البليدة أحمد معبد  وذلك بحسب ما أفاد به بيان صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية.

وفي سياق اخر؛ هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إنجاز مركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال في رسالة إلى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وقال الرئيس تبون في رسالته: “على إثر تدشين مركّب سحق البذور الزيتيّة يوم أوّل أمس بمدينة بجاية ودخوله طور الإنتاج، أدعوكم إلى نقل عظيم امتناننا وتقديرنا إلى مدير مجمّع سيفيتال، مالك ربراب، وإلى كافة العاملين والعاملات على الجهود القيّمة التي بذلت من أجل تنفيذ الالتزام الذي تعهّد به بشأن إنجاز هذا المصنع وفي وقت قياسي، وبالتالي تحقيق ما يمثّل أحد التحديات الحالية للصناعة الوطنية”.

ودعا رئيس الجمهورية لأن يكون هذا الإنجاز الصناعي نموذجا للمؤسسات الاقتصادية المنتجة الناجحة والتي بإمكانها أن تكون رافدا للاقتصاد الوطني من خلال ما تقدمه من خدمات جليلة للصناعة الوطنية.

وجدد الرئيس التأكيد على دعم الدولة الكامل ومرافقتها لكل المشاريع الاستثمارية الصناعية الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل والهادفة إلى تقليص الواردات وتنمية الصادرات والمساهِمَة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الاقتصاد الوطني.

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