شاهد..فعاليات اليوم الثاني للقوافل التعليمية في المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم عن استمرار فعاليات القوافل التعليمية في يومها الثاني للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية العشر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشئون المديريات وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الامور.

الجدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي في إطار التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وإنجاح المشروع القومي "حياة كريمة"، والذي تسعى فيه المؤسسة إلى إطلاق مبادرة؛ لدعم أبنائنا طلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية عبر تقديم خدمة القوافل التعليمية للمراجعات النهائية قبل انعقاد الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية، للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية؛ وتقديم الدعم التعليمي والنفسي لأبنائنا الطلاب.

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