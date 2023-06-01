بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر .. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن اللوحات الإعلانية

​قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات، لبيان مدى تأثرها من العاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها القاهرة، اليوم الخميس، حرصًا على حياة المواطنين.

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التي سقطت فوق كوبري أكتوبر أعلى عزبة أبوحشيش بحي حدائق القبة، بسبب العاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر اليوم الخميس.

وتمكن رجال المرور بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة من سحب السيارات من أسفل اللافته الاعلانية المنهارة اعلي الكوبري.

فقد شهدت عدد من المناطق بمحافظة القاهرة العديد من الأحداث المؤسفة نتيجة للعاصفة الترابية التي ضربت البلاد منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس حيث تم اعلان الطواريء للتعامل الفوري مع البلاغات ، حيث شهد كوبري ٦ أكتوبر ظهر اليوم واقعة مؤسفة بعد ان سقطت لافته اعلانية ضخمة لتحطم ٣ سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبري في الاتجاهين وأسفر الحادث عن مصرع شخص واصابه ٥ أخرين .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور اعلي كوبري ٦ أكتوبر وبالفحص تبين سقوط لافته اعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحيه محطة مترو الدمرداش وقبل الوصله المعلقة للكوبري.

علي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور الي مكان البلاغ وتم غلق كافه مطالع كوبري اكتوبر في جميع الاتجاهات ، بينما يتم اجباري انزال السيارات القادمه من مناطق الجيزة من اعلي الكوبري لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافته بالونش العملاق ، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة لتقطيع اللافته الاعلانية تمهيداً لرفعها من نهر الكوبري.

في الوقت نفسه، تم إخطار هيئة الإسعاف وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين بعد انتشال ٣ مصابين من داخل سيارة تم تحطيمها بينما يتم انتشال الاشخاص المتواجدين داخل السيارتين المحطمين والدراجة البخارية .

وحفاظا على أرواح المواطنين وتيسيرا للحركة المرورية وسهولة عبور الطريق ، تابع اللواء احمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والحدائق أعمال رفع شجره بالجزيره الوسطى بشارع مكرم عبيد امام سيتى سنتر تم سحبها بجانب الطريق لتسهيل حركه المرور وتم تبليغ مسئول الحدائق والنظافه لتقطيعها ورفعها.

وفي مصر الجديدة ، سقطت لافته صاج بالقرب من مول شهير دون وقوع اصابات او خسائر في الارواح ، بينما شهدت عدد من الطرق سقوط لافتات واشجار ونخيل دون خسائر بشرية .

وبالامس كان كوبري ٦ أكتوبر قد اصيب بكثافات مرورية مرتفعة بسبب تعطل اتوبيس سياحة اعلي عرب المحمدي قبل الوصل المعلقة بكوبري اكتوبر في الاتجاه القادم مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وصلاح سالم .

وتم رفع الاتوبيس المعطل، وتصفية الكثافات أعلى الكوبري بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة لتعود حركة المرور لطبيعتها .

الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت بيانا حذرت فيه المواطنين من اجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة هما سمة اليوم الخميس علي أغلب الانحاء، حيث وصلت درجة الحرارة الان علي القاهرة الي 32 درجة والرؤية الأفقية الي 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة ارصاد القاهرة.

️كما أشارت صور الأقمار الصناعية الي تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة علي مناطق مختلفة.

وتبقي هذه الأجواء مستمرة الي الغد حتي يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائيه المؤثرة .

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