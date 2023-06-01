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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بـ"الاشتراكي المصري": حل أزمة الدولار يستلزم الاستغناء عن الواردات غير الضرورية

أزمة الدولار
أزمة الدولار

أكد الدكتور محمد حسن خليل، قيادي بالحزب الاشتراكي المصري، أننا نستورد 60% من الغذاء وهو عنصر ضعف استراتيجي، مشددًا على ان زيادة سعر القمح أثر على قيمة الجنيه أمام الدولار، ولابد أن يكون هناك صناعة متكاملة ثقلية لتصنيع الآلات والمعدات الراقية، بجانب الصناعات الخفيفية المكملة للمستلزمات الأخرى.

وأوضح "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الصناعة المتكاملة هي ما يلزمنا لتحقيق مكاسب من هذا القطاع، والاعتماد على استيراد مستلزمات الصناعة من الخارج يعني أن هذا ليس صناعة حقيقية، مؤكدًا أن اعتمادنا على استيراد المكملات في التصنيع انتزعت الاستقلال في الصناعة.

 

وأشار إلى أن نسب التصنيع للسيارات انخفضت وتراجعت خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هناك خطوط انتاج توقفت عن العمل، والصناعة تتخلف، متابعًا: "المصنع الوحيد في مصر الذي يصنع فلنكات القطارات قفل أبوابه".

وأضاف أن زيادة الانتاج لا يجعلنا نستورد كميات كبيرة من الخارج ولا يحدث عجز، مشددًا على أن حل أزمة الدولار يستلزم الاستغناء عن الواردات غير الضرورية، متابعًا: "بلاش السيارات المستوردة في 2023 والشيكولاتة المستوردة"، مؤكدًا أننا نصدر بـ43 مليارا ونستورد بـ88 مليارا، والعلاج لهذه المشكلة هو عدم استيراد مستلزمات ومنتجات غير ضرورية واستيراد السلع الاستراتيجية المهمة فقط.

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