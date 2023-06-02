أخبار التعليم … رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة برقم الجلوس.. والجامعة الأمريكية تمنح جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ عمرو الليثي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ موعد إعلان نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها يوم السبت المقبل.

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي إن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.

أقام مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسين أمين احتفالية كبري مساء الخميس الاول من يونيو 2023 بمناسبة تكريم الإعلامي عمرو الليثي ومنحته الجامعة الأمريكية تكريم العام و ( جائزة الإنجاز مدي الحياة).

التقى موقع صدى البلد، مع الطالب منة الله شريف محمد الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وتحدثت منة عن طريقة مذاكرتها التي جعلتها تحصل على المركز الأول وتتطلع إلى الأفضل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، فامت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بتفعيله الآن بعد طول انتظار ، لإتاحة خدمة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة أمام جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الملتحقين بجميع مدارس القاهرة