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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم … رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة برقم الجلوس.. والجامعة الأمريكية تمنح جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ عمرو الليثي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

محافظ كفر الشيخ يعلن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ موعد إعلان نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها يوم السبت المقبل.

تفاصيل الاستعدادات.. الأعلى للجامعات: عين شمس مقر مكتب التنسيق الرئيسي 2023

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي إن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.

الجامعة الأمريكية تمنح جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ عمرو الليثي 

أقام مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسين أمين احتفالية كبري مساء الخميس الاول من يونيو 2023 بمناسبة تكريم الإعلامي  عمرو الليثي ومنحته الجامعة الأمريكية تكريم العام و ( جائزة الإنجاز مدي الحياة).

دكتورة أسنان حلمها.. الأولى على القاهرة بالإعدادية تتحدث مع صدى البلد

التقى موقع صدى البلد، مع الطالب منة الله شريف محمد الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وتحدثت منة عن طريقة مذاكرتها التي جعلتها تحصل على المركز الأول وتتطلع إلى الأفضل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة برقم الجلوس .. ظهرت الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة ، فامت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بتفعيله الآن بعد طول انتظار ، لإتاحة خدمة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة  أمام جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الملتحقين بجميع مدارس القاهرة

 

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