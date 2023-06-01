السعودية.. 3 متوفين ينقذون حياة 6 آخرين

تمكن فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، من الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء 3 متوفين دماغياً لصالح مرضى القصور العضوي.

ومن جانبه؛ قال المدير العام للمركز السعودي الدكتور طلال القوفي، إنه تم إجراء عمليتي زراعة كبد، وعمليتي زراعة كلى، بالإضافة إلى زراعة رئتين أنقذت حياة 6 مواطنين.

وأشار الى ان عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية، ووفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى.

ونوه إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية في المملكة والإمارات، مشيداً بجهود مركز الإحالات بوزارة الصحة لنقلهم الأعضاء المستأصلة بأسرع وقت ممكن.