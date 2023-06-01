أستاذ علوم سياسية: تطور العلاقات السعودية الإيرانية فتح باب عودتها مع مصر

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأصل في العلاقات أن تكون قائمة لا منقطعة، ولابد أن يكون هناك عودة للعلاقات المصرية الإيرانية، موضحة أن العلاقات المصرية الإيرانية على مدار الفترات الماضية تكاد يكون بها جمود بدرجة كبيرة.

وأوضحت مسعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر ليست لها مشاكل حدودية مع إيران أو نفوذ أو صراعات مصالح أو جانب مذهبي، مشيرة إلى أن إيران صاحبة مشروع إقليمي، وهي من بادرت في قطع علاقاتها مع مصر.

وأشارت إلى أن تطور العلاقات السعودية الإيرانية سيكون سببًا في فتح باب عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية الإيرانية، مؤكدة أن انفراجة العلاقات الإيرانية الخليجية مهدت لعودة التواصل بينها وبين مصر، متابعة: "تطبيع العلاقات مع إيران تستفيد منه مصر من إحداث التوازن في علاقات مصر الإقليمية، وهو تنويع أوراق التفاوض لكي تتوسع ويكون لها مجال أكبر للحركة".