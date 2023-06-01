كوريا تتراجع عن قرارها وترفض مساعدة أوكرانيا بأسلحة فتاكة .. تفاصيل

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن سيول لن تقدم أسلحة فتاكة لأوكرانيا، بعد أيام من إعلان الرئيس الكوري بمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا وتعهده بتوفير أسلحة فتاكة لكييف.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونج سيوب، أكد في مؤتمر الدفاع الوطني، أنه لن يزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة، وأن حكومة كوريا الجنوبية لن تقدم دعمًا مباشرًا بالذخيرة لأوكرانيا.

وردا على قضية عدد الذخائر من عيار 155 ملم والقذائف التي قدمها الجانب الكوري الجنوبي، قال لي جونج سوب، إن وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية صدرت 100 ألف قذيفة إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير سابق صادر عن وكالة أنباء يونهاب، قال تشو تاي يونج، رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء الماضي، إن كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية ومالية لأوكرانيا، ولكن لأن أوكرانيا عانت من أوضاع غير قانونية، فإن السلطات الكورية الجنوبية تأخذ في الاعتبار حالة الحرب في المستقبل وغيرها من الاعتبارات.