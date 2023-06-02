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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة رياضية | زوجة إعلامي شهير تستعرض رشاقتها في الجيم

زوجة احمد حسام ميدو
زوجة احمد حسام ميدو

شاركت يسرا الليثي زوجة الإعلامي أحمد حسام ميدو، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت يسرا فى الجيم بإطلالة رياضية جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية بادى كت أسود مكشوف وبنطال ليجن أسود مع تسريحة شعر بسيطة لإبراز جمالها ورشاقتها.

وتتميز زوجة أحمد حسام ميدو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.

 وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.

وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.

ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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زوجة احمد حسام ميدو إطلالة رياضية في الجيم يسرا الليثي زوجة الإعلامي احمد حسام ميدو

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