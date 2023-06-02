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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

ضحية أعمال دجل والدتها: أمي عملت سحر لوالدي على رأس خروف للسيطرة عليه

صدى البلد

قالت هاجر إبراهيم ضحية أعمال سحر والدتها، إن والدتها قامت بعمل سحر والدها للسيطرة عليه، فعرضت عليها الدجالة ذبح خروف وإخفاء العمل في رأسه".

وأشارت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إلى أن والدتها عملت سحر والداها أيضا بالمرض وتعرض لنزيف بالمخ ورقد على إثره في أحد المستشفيات الخاصة، بعد أن تزوج عليها أكثر من مرة.

واتهمت هاجر إبراهيم والدتها بالاستيلاء على ميراثها وتسببها في طلاقها ، مضيفة: والدتي اعتذرت لها بعد مواجهتها بتسجيلات مكالماتها مع الدجالة مضيفة: "مرضتش أقول لـ بابا عشان ميتعبش".

الإعلامية أميرة عبيد الحدث اليوم اعمال سحر المستشفيات الخاصة ذبح خروف رأس خروف قناة الحدث اليوم قناة الحدث

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