عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورهان منصور تستعرض أنوثتها بفستان صيفي جريء

نورهان منصور
نورهان منصور

حرصت الفنانة نورهان منصور، علي مشاركة متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "نورهان منصور" بإطلالة أنثوية لافتة ، حيث ارتدت فستانا مكشوفا عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.

نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

وشاركت الفنانة نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، وهى من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

“نصيبي وقسمتك” 

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

حكاية بدلة جديدة

وتدور أحداث حكاية “بدلة جديدة” حول يوسف البطل الذي يقوم بصناعة جهاز هولوجرام يستطيع تحويل نسخة طبق الأصل من الإنسان يقوم بتجربة الجهاز عن طريق نسخة من والدته وزوجته ملك، وتتوفى زوجته ملك ووالدته بسبب حادث اختناق، ليلجأ يوسف إلى جهاز الهولوجرام حتى لا يشعر بغيابهما، ويقنع ابنته لارا بأن والدتها لم تمت، ويُعرفها على نسخة الهولوجرام، وتكتشف ذلك فرح توأم زوجته ملك، وتنهار، وتطلب منه أن يتوقف عن فعل ذلك، وتستطيع نسخة الهولوجرام في النهاية السيطرة على البيت بشكل كامل، إلى أن يهرب يوسف وفرح ولارا تاركين المنزل، ويتزوج يوسف من فرح.

 

IMG_٢٠٢٣٠٦٠١_٢٠٢٧٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦٠١_٢٠٢٧٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦٠١_٢٠٣٠١٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٠١_٢٠٣٠١٩
آخر أعمال نورهان منصور اطلاله جريئه فستان صيفي اطلالة انثوية مسلسل نصيبي وقسمتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

العاصفة مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

مزيل للعرق تحول إلى قنبلة .. اعرف القصة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-6-2023 والقنوات الناقلة

عاصفة في الطريق| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

30 ألف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2023 |صور

جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام

اليوم .. إغلاق محور 26 يوليو لمدة 12 ساعة |تفاصيل

السجن المؤبد عقوبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأدوية .. نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل

مزيل للعرق تحول إلى قنبلة .. اعرف القصة

بعد انخفاض سعرها .. طريقة تخزين الطماطم خارج الثلاجة لمدة 10شهور

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ