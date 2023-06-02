خطوة مهمة وتاريخ مشرف.. سعد سمير يحتفل بافتتاح فرع التجمع الخامس للأهلي

أعرب سعد سمير لاعب الأهلي السابق وفيوتشر الحالب، عن سعادته بافتتاح النادى الأهلي فرع التجمع الخامس، والذي شهد صورة حضارية كبيرة بما يليق بمكانة الدولة المصرية.

وكتب سعد سمير عبر حسابه على فيسبوك "‏ألف مبروك للنادي الأهلي افتتاح الفرع الرابع للنادي خطوة مهمة وتاريخ مشرف ❤️".



فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس



ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏