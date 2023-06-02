عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

رامي ربيعة برفقه
رامي ربيعة برفقه زوجته

شارك رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، صورًا جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رامي ربيعة في ظهور رومانسي برفقه زوجته، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وتأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز أمام الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة. 

وتقام مباراة الأهلي والوداد على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

بينما تقام الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب مركب محمد.الخامس يوم الأحد ١١ يونيو المقبل .

رامي ربيعه النادي الأهلي الأهلى مدافع النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الأهلي والوداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن العرض القطري لـ حمدي فتحي وموقف خماسي الأهلي

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز.. وهاشتاج أفريقيا بتناديك يا أهلي يتصدر تريند تويتر

أحدث ظهور لنجم الأهلي من داخل الجيم .. شاهد

ارتفاع درجات الحرارة تسيطر على شوارع الجيزة والقاهرة .. صور

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

الأهلي والوداد المغربي.. هاشتاج افتحوا الاستاد للجماهير يتصدر التريند

اختيار مروان عطية أفضل لاعب بالجولة الـ27 من الدوري الممتاز

الوداد مش هزار.. هاشتاج أفريقيا بتناديك يا أهلي يتصدر تريند تويتر

وفاة والد نجم الأهلي السابق والجنازة في الإسكندرية

ترشيحاتنا

قبل انطلاقها بأيام.. 20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

السعر الجديد لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر .. صور

دعاء للمتوفي .. من يموت يوم الجمعة أو ليلتها وقاه اللَّه فتنةَ القبر

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه تنتظر مروجي شائعات منح مساعدات مالية للمواطنين من التضامن

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

سعر الريال السعودى في مصر اليوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

احترس العاصفة الترابية مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

وداعا للأدوية .. نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ