مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

شارك رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، صورًا جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رامي ربيعة في ظهور رومانسي برفقه زوجته، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وتأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز أمام الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة الأهلي والوداد على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

بينما تقام الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب مركب محمد.الخامس يوم الأحد ١١ يونيو المقبل .