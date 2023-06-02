نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى نظرا لتعرض البلاد لعاصفة ترابية.

وفي هذا السياق قدم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، بعض العادات والنصائح التي يجب إتباعها خلال هذه العاصفة حتى لا تتعرض لمشاكل صحية.

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

خطفت الملكة رانيا مساء أمس الأنظار بإطلالات أنيقة ومحتشمة كشفت عن ذوقها الراقي، وذلك خلال الأحتفال بزفاف نجلها ولي العهد الأردني الأمير حسين.

تصدرت رجوة آل سيف، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الاحتفال بعقد قرانها على ولي العهد الأردني الأمير حسين مساء أمس.

العاصفة الترابية هي ظاهرة طبيعية عرضية، لكن لها تأثير على أجسادنا، عندما ينفخ الهواء بسرعة عالية ، فإنه يحمل معه جميع أنواع الملوثات وجزيئات الغبار الدقيقة وحبوب اللقاح وحتى البكتيريا التي تستقر في الرئة عندما نستنشق هذا الهواء، في حين أنه من الجيد دائمًا البقاء في المنزل عندما تكون هناك عاصفة بالخارج ، إذا لم تتمكن من ذلك وتتعرض للرياح المغبرة ، فإليك ما يجب عليك فعله.