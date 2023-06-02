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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

الملكة رانيا
الملكة رانيا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى نظرا لتعرض البلاد لعاصفة ترابية.

وفي هذا السياق قدم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، بعض العادات والنصائح التي يجب إتباعها خلال هذه العاصفة حتى لا تتعرض لمشاكل صحية.

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

خطفت الملكة رانيا مساء أمس الأنظار بإطلالات أنيقة ومحتشمة كشفت عن ذوقها الراقي، وذلك خلال الأحتفال  بزفاف نجلها ولي العهد الأردني الأمير حسين.

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين زفاف رجوة آل سيف

تصدرت  رجوة آل سيف، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الاحتفال بعقد قرانها على ولي العهد الأردني الأمير حسين مساء أمس.

مشروبات تساعد في التغلب على تأثير العاصفة الترابية.. تعرف عليها

العاصفة الترابية هي ظاهرة طبيعية عرضية، لكن لها تأثير على أجسادنا، عندما ينفخ الهواء بسرعة عالية ، فإنه يحمل معه جميع أنواع الملوثات وجزيئات الغبار الدقيقة وحبوب اللقاح وحتى البكتيريا التي تستقر في الرئة عندما نستنشق هذا الهواء،  في حين أنه من الجيد دائمًا البقاء في المنزل عندما تكون هناك عاصفة بالخارج ، إذا لم تتمكن من ذلك وتتعرض للرياح المغبرة ، فإليك ما يجب عليك فعله.

 

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