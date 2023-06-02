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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات تساعد في التغلب على تأثير العاصفة الترابية.. تعرف عليها

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

 العاصفة الترابية هي ظاهرة طبيعية عرضية، لكن لها تأثير على أجسادنا، عندما ينفخ الهواء بسرعة عالية ، فإنه يحمل معه جميع أنواع الملوثات وجزيئات الغبار الدقيقة وحبوب اللقاح وحتى البكتيريا التي تستقر في الرئة عندما نستنشق هذا الهواء،  في حين أنه من الجيد دائمًا البقاء في المنزل عندما تكون هناك عاصفة بالخارج ، إذا لم تتمكن من ذلك وتتعرض للرياح المغبرة ، فإليك ما يجب عليك فعله.

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إذا وجدت نفسك عالقًا في العاصفة وشعرت أنك استنشقت الكثير من الغبار ، فلا داعي للقلق،  يمتلك الجسم آلية طبيعية تتعامل مع الأجسام الغريبة،  عندما تعود إلى المنزل ، قم بالغرغرة بالماء الدافئ أولاً ثم خذ حمامًا دافئًا بزيت النيم.

مشروبات تساعد في التغلب على تأثير العاصفة الترابية

-حليب وكركم

نعلم جميعًا سحر الكركم وخصائصه المضادة للبكتيريا، اسلقي ملعقة صغيرة من الكركم مع الحليب ، اتركيه ليبرد قليلًا ، أضيفي القليل من العسل واشربه.

-البرتقال

فهي غنية بفيتامين ج ، فهي تساعد الجسم على محاربة الالتهابات، تناول كوبًا أو عصير برتقال أو تناول حبتين برتقالة كاملة يوميًا لبضعة أيام.

-ماء الليمون

اعصري ليمونة كاملة في كوب من الماء الدافئ، أضف القليل من العسل واشربه تدريجياً، هذا سوف ينظف رئتيك ويساعد في زيادة المناعة.

-ماء دافئ

الماء الدافئ مع قليل من الملح الأسود فعال في طرد السموم من الجسم، يساعد في طرد جزيئات الغبار من الحلق.

- شاي الزنجبيل والفلفل

ضعي بعض الماء وأضيفي ملعقة صغيرة من الزنجبيل المسحوق و 6 فلفل أسود مطحون، أضف بعض سكر  واشربه دافئًا، هذا سوف يساعد في تنظيف الممرات الأنفية.

المصدر: timesofindia

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