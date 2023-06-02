سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو في الدوري الممتاز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا منافسه فاركو اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فاركو



تقام مباراة سيراميكا كليوباترا أمام فاركو اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان المدير الفني الجديد للعودة لطريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري والابتعاد عن دوامة الهبوط .

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر في جدول تريب بطولة الدوري المصري برصيد 31 نقطة بينما يحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 40 نقطة