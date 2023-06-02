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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالفيديو.. ضبط بخور من بقايا الخشب وأرز فاسد وزيوت مجهولة بالسعودية

صدى البلد

أعلنت وزارة التجارة السعودية، ضبط كميات من البخور المصنوع من بقايا الخشب، وأرز منتهي الصلاحية، وبقايا زيوت مجهولة في منطقة مكة.

وحسب ما ذكرته الوزارة فقد حاول بعض العمالة التخفي بعيدا عن الأنظار واتخذوا من مزرعة في منطقة مكة، موقعا للغش في العديد من المنتجات الغذائية وغيرها.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، فإن المخالفين لجأوا إلى صناعة البخور من بقايا الخشب، كما عمدوا إلى إعادة تعبئة كميات من الأرز المنتهي الصلاحية بتواريخ جديدة، واستخدموا بقايا زيوت مجهولة لصناعة منتج خل التفاح.

وتم ضبط العمالة المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة، لإيقاع العقوبات النظامية عليهم، ومنع وصول منتجاتهم المغشوشة للأسواق.

وتعاقب القوانين السعودية الغش التجاري بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، وفقا لـ"هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي".

وتتراوح العقوبات بين "غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معا".

وفي حالات أخرى يتم فرض "غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما".

وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، تصل العقوبة إلى "الغرامة التي لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بهما معا".

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