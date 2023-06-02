اليوم.. نهائي بطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الإسكواش

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور النهائي ببطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الإسكواش، المقامة بمدينة الجونة في الفترة من 26 مايو الجاري حتى 2 يونيو الجاري.

وتلتقي نوران جوهر المصنفة الأولى على البطولة مع البلجيكية نيلي جيليس المصنفة التاسعة على البطولة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

يليها مباراة دور النهائي للرجال حيث يصطدم مصطفى عسل المصنف الثالث على البطولة مع مواطنه علي فرج المصنف الرابع على البطولة.

ونجحت جوهر في التأهل لدور النهائي بعد تغلبها على مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة (3-1)، في مباراة استمرت لمدة 106 دقيقة.

وجاءت نتائج الاشواط كالتالي: (15-13) (9-11) (17-15) (11-6).

بينما استطاعت البلجيكية نيلي جيليس الفوز على نور الشربيني بثلاثة اشواط نظيفة، في مباراة استمرت لمدة 46 دقيقة.

وجاءت نتائج الاشواط كالتالي: (11-8) (11-9) (11-5).

وتأهل علي فرح لدور النهائي بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-1)، في مباراة استمرت لمدة 73 دقيقة.

وجاءت نتائج الاشواط كالتالي: (7-11) (12-10) (11-2) (11-7).

بينما تغلب مصطفى عسل في دور نصف النهائي على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة (3-2)، في مباراة استغرقت 110 دقائق.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: (11-8) (11-8) (14-16) (6-11) (11-2).