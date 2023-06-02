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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور أردوغان.. البرلمان التركي يؤدي اليمين مؤقتاً لحين انتخاب مجلس جديد

البرلمان التركي
البرلمان التركي

اكتملت الاستعدادات للولاية الجديدة في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا الـ 28،  وسيؤدي النواب المؤقتون اليمين في الجمعية العمومية حتى يتم تشكيل برلماني جديد وانتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فترة الرئاسة الثالثة.

 

وسيدير ​​رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت بهجلي، الاجتماع الأول للولاية الثامنة والعشرين بصفته الرئيس المؤقت للجمعية باعتباره العضو الأكبر سنًا، بحسب موقع تي أر تي التركي.

كما سيحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتاح البرلمان، وسيتم الترحيب به في حفل رسمي، من ضمن مراسم أداء اليمين من النزل المخصص له.

 

وسيقرأ كل نائب نص القسم في الدستور بصوت عالٍ من المنصة، ويؤدي النواب اليمين واحد تلو الأخر حسب الترتيب الأبجدي لدائرتهم الانتخابية وألقابهم وأسمائهم، وبالتالي ، سيتولى النواب مناصبهم رسميًا،  وسيتمكن النواب الذين لم يتمكنوا من حضور الاجتماع الأول لأي سبب من أداء اليمين لاحقًا.

 

أردوغان يؤدي اليمين السبت

وسيؤدي الرئيس أردوغان يوم السبت اليمين في البرلمان ومن المتوقع أن يستمر حفل أداء اليمين ، الذي بدأ في الساعة 14.00 يوم الجمعة ، حتى منتصف الليل.

وسيذهب الوزراء الجدد إلى الجمعية العامة لأداء اليمين بعد يوم واحد من إعلان حكومته.

 

وستبدأ عملية انتخاب رئيس البرلمان بمراسم أداء اليمين اليوم الجمعة.

وبعد انتخاب رئيس المجلس البرلمان التركي يتم تشكيل مجلس الرئاسة واللجان.

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