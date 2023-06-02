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رئيس التحرير
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برلمان

تدخلات برلمانية لترشيد استخدام المبيدات في الزراعة.. نواب: القطاع محور رئيسي في الصادرات.. ونحتاج لتشديد الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية

صدى البلد

تدخلات برلمانية لإحكام الرقابة على استخدام المبيدات في الزراعة

طلب إحاطة للحكومة لإحكام الرقابة على استخدام المبيدات في الزراعة

برلماني: القطاع الزراعي محور رئيسي في الصادرات


طالب نواب البرلمان، بضرورة الحذر من العشوائية في استخدام المبيدات الزراعية، لتأثيرها الكبير في جودة المحاصيل الزراعية، لاسيما في ظل رفض عدد من الدول الصادرات الزراعية المصرية، بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد القومي.

 

وتقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضوابط وآليات استخدام المبيدات في الزراعة، وتأثيرها الضار في الصادرات الزراعية المصرية  .


وقال " شمس الدين " إن الفترة الماضية شهدت اعتراض عدد من الدول الأوروبية على بعض الصادرات الزراعية المصرية، بسبب وجود متبقيات مبيدات وهو الأمر الذي يؤثر سلبيا على حجم الصادرات الزراعية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية لدعم الاقتصاد الوطني مطالباً من الحكومة احكام الرقابة على استخدام المبيدات فى الزراعة والالتزام بالمعايير الدولية.


وتساءل النائب السيد شمس الدين عن الأسباب التى تؤدى الى وجود مخالفات فى استخدام المبيدات داخل الزراعة مما يؤدى الى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطنى بسبب رفض عدد من الدول للمنتجات من المحاصيل الزراعية بسبب المبيدات مطالباً بمراجعة ما يتم من إجراءات بشأن الزراعات المخصصة للتصدير والتى لابد أن تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، فضلا عن وضع ضوابط علمية بشأن استخدام المبيدات حرصا على الصحة العامة مع توعية المزارعين بشأن استخدام المبيدات بشكل آمن.


وطالب النائب السيد شمس الدين بالبحث عن البدائل الآمنة للمبيدات فضلا عن تفعيل دور وزارة الزراعة في مواجهة الآفات مثل ذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ وغيرها من الآفات التي تؤثر سلبا على الزراعة والإنتاج وبالتالى تؤثر سلبياً على الصادرات الزراعية مؤكداً على ضرورة استمرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى دورها الإيجابي فى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم .

 

فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن رفض عددا من الدول الصادرات الزراعية المصرية، يدفعنا لمراجعة أنفسنا ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، موضحا أن العشوائية وعدم وجود ضوابط لاستخدام المبيدات الزراعية يؤدي إلى هذا الأمر بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد القومي.

 

وأكمل البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الدولة المصرية اتجهت مؤخرا للتوسع فى حجم الصادرات بمختلف أنواعها،  ومنها الصادرات الزراعية موضحا أن القطاع الزراعي يمثل جزئ كبير من الصادرات حيث تخطت صادرات العام الماضي 6 ملايين طن.


 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تراجع حجم الصادرات الزراعية  يؤثر سلبا على القطاع بشكل خاص، والدولة بشكل عام، حيث يعرقل جهود الدولة  في الوقت الذي تسعى فيه لزياده الحصيلة الدولارية لدعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بها.

 

وأكد النائب أحمد البلشي على دور وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة في الرقابة علي استخدام المبيدات الضارة في الزراعة، مشددا على ضرورة العمل على توعية المزارعين بشأن استخدام المبيدات بشكل آمن.

 

استخدام المبيدات الاقتصاد القومي الاقتصاد الوطني استخدام المبيدات في الزراعة القطاع الزراعى

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