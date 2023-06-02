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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغرفة التجارية يتفقد ورش تعليم الحرف اليدوية المجانية بالإسماعيلية

خلال الجولة
خلال الجولة

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، على متابعة ورش تعليم الحرف اليدوية المقامة على هامش فعاليات معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد.

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وأجرى المهندس أحمد عثمان، رافقه إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة التجارية، جولة بالمعرض، تابع خلالها إنتظام ورش تعليم الحرف اليدوية ومشاركة البراعم ومدى تفاعلهم ومشاركتهم في التطبيق.

وخلال الجولة، إلتقي رئيس الغرفة التجارية، بمجموعة من المتدربين " البراعم"، وشاركهم تفاعلهم واستمع لشرح بعضهم، موجها الشكر للمتدربات المتطوعات من العارضات بالمعرض.

وشهدت ورش تعليم الحرف اليدوية بمعرض اهلا رمضان بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، اقبال ملحوظ من البراعم، خلال الأسبوع الجاري.

وكان المهندس أحمد عثمان، قد أعلن عن إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.


وقال "عثمان"، أنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الإستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع علي الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلي عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال.


من جانبها اوضحت ايمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الاعمال، أن أولي الورش انطلقت، السبت الماضي، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية.

ضمت الورش، تعليم الخرز للكبار والصغار، " جلود" للكبار، فنون  الاكسسوار والكروشيه من سن ١٠ سنوات، ورشة تريكو وشغل نول تريكو، بالإضافة إلي تنظيم ورش "مديليات خرز وورش تعليم  خرز وباتشروك.

واختتمت ورش الأسبوع الجاري، امس الخميس، بتنظيم ورشة  ديكوباج من ١٠ ل ١٥ فئه عمرية  وكبار من  ٦ الي  ٧ مساء، بالإضافة إلي السيراميك الفرعوني والجالوري كبار فقط من ٧ ونص الي ٩ مساء.

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