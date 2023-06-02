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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: احترام الكبير من قيم ديننا ومجتمعنا الأصيلة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حاجتنا اليوم إلى إحياء قيم ديننا، ومجتمعنا الأصيلة، من مروءة واحترام الكبير، واحترام الآباء والأعمام، والأخوال والخالات، والعمات، مشددا: "ليس منا من لم يوقر كبيرنا". 

احترام الكبير

وقال وزير الأوقاف خلال خطبة اليوم الجمعة تحت عنوان"احترام الكبير" من رحاب مسجد صلاح الدين بالمنيل: الإنسان هو الإنسان وحيث تكون مصالح العباد، فثمة شرع الله، فديننا دين الإنسانية، ورسولنا يقول الناس معادن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام.

وأنشد وزير الأوقاف أبياتا لأمية بن أبي الصلت قال فيها النبي كاد أن يسلم، حيث ورد عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟» قلت: نعم، قال: «هيه» فأنشدته بيتا، فقال: «هيه» ثم أنشدته بيتا، فقال: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت .
وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة، وزاد قال: إن كاد ليسلم وفي حديث ابن مهدي قال: «فلقد كاد يسلم في شعره». 
حيث أنشد أمية يقول: 
غَذوَتُكَ مولوداً وَعُلتُكَ يافِعاً
تُعَلُّ بِما أُحنيَ عَلَيكَ وَتَنهلُ
إِذا لَيلَةٌ نابَتكَ بِالشَكو لَم
أَبِت لِشَكواكَ إِلّا ساهِراً أَتَمَلمَلُ
كَأَني أَنا المَطروقُ دونَكَ بِالَذي
طُرِقَت بِهِ دوني فَعَينايَ تَهمُلُ
تَخافُ الرَدى نَفسي عَلَيكَ وَإِنَني
لَأَعلَمُ أَنَ المَوتَ حَتمٌ مُؤَجَّلُ
فَلَمّا بَلَغَت السِّنَ وَالغايَةَ الَّتي
إِليها مَدى ما كُنتُ فيكَ أُؤَمِلُ
جَعَلتَ جَزائي غِلظَةً وَفَظاظَةً
كَأَنَكَ أَنتَ المُنعِمُ المُتَفَضِلُ
فَلَيتَكَ إِذ لَم تَرعَ حَقَّ أُبوَتي
فَعَلتَ كَما الجارُ المُجاورُ يَفعَلُ
زَعَمتَ بِأَنّي قَد كَبِرتُ وَعِبتَني
لَم يَمضِ لي في السِنُ سِتونَ كُمَّلُ
وَسَمَيتَني باِسِمِ المُفَنَّدِ رَأيُهُ
وَفي رَأيِكَ التَفنيدُ لَو كُنتَ تَعقِلُ
تُراقِبُ مِني عَثرَةَ أَو تَنالَها
هَبِلتَ وَهذا مِنكَ رَأيٌ مُضَلَلُ
وَإِنَكَ إِذ تُبقي لِجامي موائِلاً
بِرَأيِكَ شابّاً مَرَةً لَمُغَفَّلُ

قافلة دعوية مشتركة مع الأوقاف لشمال وجنوب سيناء والأقصر 


ووجه الأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة فى عدد من المساجد في محافظات: شمال وجنوب سيناء والأقصر. 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة، حيث تستهدف القافلة التواجد في ٣ محافظات مهمة لتنفيذ برنامج دعوي مكثف.

وأضاف د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، إنه من المقرر أن تركز القافلة المشتركة على الحديث عن أهمية احترام الكبير والحاجة إلى تقديره، وبيان أثر ذلك في بناء المجتمع المصري والحفاظ على أخلاقه ومواجهة بعض السلوكيات الخاطئة التي يعاني منها المجتمع.

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إحياء قيم ديننا مسجد صلاح الدين ليس منا من لم يوقر كبيرنا قافلة دعوية مشتركة خطبة الجمعة

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