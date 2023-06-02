الأولمبية تهنىء اتحاد التايكوندو ببرونزية سيف عيسى في بطولة العالم بأذربيجان

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنة للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى لتحقيق سيف عيسى الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم المقامة بأذربيجان.



ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للبطل الأولمبي سيف عيسى صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 والذي يحقق انجازات وبطولات خلال الفترة الحالية ويقدم مستوى مميز وأداء كثر من رائع يستحق الإشادة والتقدير به واستمرار نجاحات التايكوندو المصري خلال الفترة الحالية.



ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.