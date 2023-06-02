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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة لسيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يرافقه على حسن وكيل المديرية و محمد زغلول مدير الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية بمراكز مركز بلقاس وشربين وميت غمر وأسفرت عن ضبط  ٢٤ محضر نقص وزن بمقدار من ١٠ : ٢٩ جرام. 


وضبط مخبز لتجميعه عدد ١٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.

 
وضبط 11 محضر تصرف في إجمالي١٣٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام. 
 

كما تم ضبط  ٦ محاضر غلق بدون إذن رسمى. 


كما  تم ضبط ٢ محضر عدم وجود ميزان معتمد، وضبط ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.


 تم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.

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الدقهلية الرقابة التموينية تموين الدقهلية مديرية التموين بالدقهلية وكيل المديرية التموين بالدقهلية بالدقهلية

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