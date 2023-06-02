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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالرغم من تشديد إجراءات الاحتلال.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

50 ألف فلسطيني يؤدون
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى

قام عشرات الآلاف من الفلسطينيين بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، على رغم من الإجراءات الاحتلال العسكرية المشددة التي فرضتها على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وصرحت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد  انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول عدد من الشباب الفلسطيني إليه.

 

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى
أداء صلاة الجمعة احتلال الاسرائيلي الإجراءات الإسرائيلية الأقصى المبارك

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