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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور كوكبة من الفنانات.. القومي للمرأة يكرم الأعمال الدرامية الرمضانية 2023

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة مساء أمس احتفالية كبرى بعنوان "المرأة في دراما رمضان" لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة، والتى تم عرضها خلال شهر رمضان 2023، بحضور كل من الفنانات منى ذكي ،  نيللي كريم ،  دنيا سمير غانم، أمينة خليل،  روجينا، إلى جانب كوكبة من صناع الدراما من المؤلفين والمخرجين والمنتجين.

عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وهى تتوسط كوكبة ونخبة عظيمة من صناع الدراما المصرية المحترفين، الواعين بأهمية دورهم ومسئوليتهم المجتمعية، في عصر ذهبي حافظ على مكتسبات المرأة، وعلى نجاحها وتقدمها، وشددت على أن المرأة المصرية اذا لم تحصل على حقوقها الان فسوف يكون من الصعب الحصول عليها فيما بعد .

وأضافت رئيسة المجلس أن الدراما المصرية لطالما كانت متفردة وتلعب دورا كبيرا في تشكيل الوعى المصرى والعربى ، ولها دور كبير في تشكيل الرأي العام والتنشئة الاجتماعية مثلها فى ذلك مثل المؤسسات، وقد يكون تأثيرها أكبر ، قائلة:" جملة واحدة .. ومشهد واحد في الدراما ممكن يؤثر في جيل كامل ويغير فكره .. ويعمل نقله نوعية" ، مضيفة انه لذلك تكمن أهمية الدراما في نشر الوعى بقضايا المرأة المصرية ، باعتبارها فن صناعة الوعى  ، مؤكدة أن وعى المرأة بحقوقها هو أهم مكتسب للمجلس القومي للمرأة.

 وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن حفل تكريم اليوم يعد الحفل الأول من نوعه لتكريم صناع الدراما المصرية ، موضحة أن المجلس وعلى مدار ثمانى سنوات يرصد صورة المرأة في الدراما وكيف تتناول قضاياها ومدى مراعاتها للكود الإعلامي الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة .

وأشارت رئيسة المجلس الى دور الدراما المصرية منذ عقود فى تسليط الضوء على قضايا هامة للمرأة مثل أهمية التعليم فى مسلسل هى والمستحيل للعظيمة صفاء ابو السعود ، وضمير أبلة حكمت للعظيمة فاتن حمامة ، والوتد للعظيمة هدى سلطان وامراة من زمن الحب وأميرة في عابدين للعظيمة سميرة أحمد وغيرها الكثير ، قائلة:"حياة سيدات تغيرت بعد المسلسل وأصبحنا نحتفل بحصول سيدات على درجة الماجستير بعد أن تم محو أميتهن" .

كما عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها باختيارات بطلات مسلسلات شهر رمضان لهذا العام ، مؤكدة أنهن قدمن شكل مختلف للدراما النسائية ، وأنهن سيدات لديهن رسالة وهدف ويسعين للتغيير.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر الى جميع شركات الإنتاج على اهتمامها بعرض وتقديم عمل درامى مساند لقضايا المرأة، قائلة: كل الشكر لكل منتج بيقدم فكر مختلف، ومتأكد انه هيغير المجتمع ".

كما قدمت رئيسة المجلس التحية الى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المساندة والدعم لخلق وعى بقضايا المرأة.

وأشادت مايا مرسي بمسلسل جت سليمة ، وأكدت أنه خلق حالة من المتابعة والإهتمام لدى الأجيال الجديدة .

وخصصت مايا مرسي الشكر لصناع مسلسل تحت الوصاية ، متمنية تغيير القانون لتحقيق الإنصاف.

ووجهت مايا مرسي حديثها للمخرج كريم الشناوى، قائلة: "عملت مع كريم الشناوى فى أول فى حياته اعلان وكان حول بطاقات الرقم القومي ، والان نحتفل باستخراج مليون و٩٩ الف بطاقه".

وفى ختام كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن تمنياتها بالاحتفال الأعوام القادمة بأعمال أكثر داعمة لقضايا المرأة.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة أهمية تقرير الرصد السنوي الذي تقدمه لجنة الاعلام بالمجلس، على مدار ثمانية اعوام حيث قامت اللجنة منذ عام 2016 برصد و متابعة و تحليل المحتوى الدرامي و البرامجي و الاعلانات و مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تناول قضايا المرأة، و مدى توافق الأعمال مع الكود الإعلامي.

واهتمت اللجنة برصد تأثيرات هذا المحتوى على المرأة المصرية من خلال الاستبيان الإلكتروني لاستطلاع اراء النساء عن مدى تعبير الدراما عن المرأة المصرية وقضاياها،
واضافت أنه تم  تشكيل لجنة رصد و فرق بحثية مكونة من الخبراء والأساتذة الجامعيين في مجال الإعلام وبمشاركة 140 طالب وطالبة بكليات الاعلام بالجامعات المصرية وتدريبهم على استمارة التحليل، 
كما قامت  اللجنة هذا العام في رمضان 2023بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والعربية والمنصات الرقمية ، والبالغ عددها 32 مسلسلا  ، و متابعة الإذاعة المصرية المسموعة و البرامج التليفزيونية والإعلانات المعروضة خلال رمضان 2023

وأوضحت أن تقرير رصد دراما رمضان  أشار  إلى  تصدر كل من مسلسل حضرة العمدة ،  جميلة، الهرشة السابعة، ستهم، جت سليمة، عملة نادرة، تحت الوصاية  ، في جذب انتباه الجمهور والاستحواذ علي المشاهدة والإعجاب الشديد بالمضمون والأداء والإخراج . كما تصدرت هذه المسلسلات الترند علي السوشيال ميديا ، كما أكدت السيدات التي أجري عليهم الاستبيان أن هذه المسلسلات عبرت عن واقعهم الفعلي وما يمرون به في حياتهم اليومية كما أكدت 65% من هؤلاء السيدات أنهم يرون أنفسهن في بطلات المسلسلات نظرا لواقعية المضمون الذي عبر عن معانتهن ومشاكلهن الحقيقية كما تحدث في حياتهن اليومية .

وقالت  في الختام "شكرا من القلب لكل من ساهم في دعم المجلس لمساندة المرأة والحفاظ علي الأسرة المصرية متماسكة سعيدة قوية وداعمة لمصر شكرا لكل المبدعين من الفنانات والفنانين ولكل فرق الإنتاج الإعلامي والدرامي من الكتاب والمخرجين والمصورين والمنتجين والفرق المعاونة“ 

من جانبها أشادت الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس بما تم إبرازه فى دراما رمضان لصالح المرأة المصرية، موضحة أن المجلس يعمل بالرصد منذ ٨ سنوات ومنذ خمس سنوات تم إنضمام لجنة المرأة ذات الإعاقة للمرصد، مؤكدة أنه ما يهمنا هو تغيير الصورة النمطية  للمرأة المصرية والتي  يتم  تناولها في الدراما المصرية . 

وأكدت هبة هجرس أن المرصد الإعلامي  للمجلس حقق نجاحاً كبيراً عبر متابعة جميع الاعمال الدراميه ، مؤكدة أن الصورة السلبية الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة بدأت تتلاشى ، مشيدة بأهمية دور الدراما فى نشر الوعى المجتمعى ومتوجهة بخالص الشكر لكل صناع الدراما.

وفى ختام الاحتفاليه تم تكريم  المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة ووتش ات، وفنانات وصناع دراما كل من مسلسلات يحي وكنوز، حضرة العمدة ،  جميلة، الهرشة السابعة، ستهم، جت سليمة، عملة نادرة، تحت الوصاية

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