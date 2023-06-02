محافظ الإسكندرية: 13 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالعامرية وبرج العرب

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه اعتبارا من ٢٧ مايو حتى ٣١ مايو ٢٠٢٣ تم تنفيذ ١٣ قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة بحي العامرية ومركز ومدينة برج العرب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وكلف اللواء محمد الشريف، المهندسة جيهان مسعود سكرتيرعام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ، مؤكدا أن استرداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وقامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ حملات الازالة بكل حسم. مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم استردادها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الـ ٢١ مستمرة بشكل يومي، وأنه منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للموجة تم تنفيذ ١٣ قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة منها ٨ قرارات لاسترداد أراضي تابعة للادارة المركزية للموارد المائية والري بمساحة إجمالية ١٣.٠٣ سهم و ١قيراط و ٤ قرارات لاسترداد أراضي تابعة لمديرية الزراعة بمساحة ١٧٠٠ م٢ بنطاق حي العامرية ومركز ومدينة برج العرب.