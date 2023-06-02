صحة الإسكندرية: تنفيذ 5 قوافل طبية خلال يونيو

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 5 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يونيو الجاري.

وهذه القوافل وفقا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي 4 و5 يونيو قافلة طبية بأبيس 1 بنطاق شرق، وتقام يومي 6 و7 يونيو قافلة طبية بأبيس 2 بنطاق شرق، وتقام يومي 11 و12 يونيو قافلة طبية بالقرية المركزية ببرج العرب، وتقام يومي 18 و19 يونيو قافلة بالجلاء بالعامرية، ويومي 20 و21 يونيو قافلة بقرية الأسد بالعامرية.