افتتاح معرض الحرف التراثية بحي الجمرك وسط الإسكندرية

افتتحت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، معرض الحرف التراثية اليدوية ، الذي تم بديوان عام الحي، بوجود الأستاذ أحمد عاشور نائب مجلس أمناء مؤسسة أدك للتنمية.



وتنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدويه وزخارف ومأكولات وغيرها من المنتجات المختلفة والمتنوعة ، التي تتميز بجودتها وتنوعها.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كافة فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة ودعم مبادرة مشروعك لتحقيق تنميه اقتصادية ومجتمعية شاملة.



ومن الجدير بالذكر أنه تم إقامة المعرض بالتعاون بين إدارة مشروعك وإدارة التنمية المحلية ورئيس وحده تكافؤ الفرص بالحي وبالتنسيق مع مؤسسة أدك للتنمية، ويضم المعرض( ٣٧) عارض، وذلك في إطار إتاحة الفرص للعارضين للترويج عن منتجاتهم وتحقيق التمكين الاقتصادي ودعم المرأة والنهوض بها ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات