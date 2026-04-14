إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة
خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟
وزير التخطيط يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد المصري
الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد بكين إيران بأسلحة افتراء وكذب
مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى
الصحة: انخفاض عدد المواليد السنوي لأول مرة منذ 2007
عصام هلال: تعديلات مرتقبة تعيد رسم الحضانة وتوسّع الاستضافة.. وصندوق الأسرة لضمان النفقة

عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسريع إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا الملف، مشيرًا إلى أن قضايا الأحوال الشخصية تمس استقرار المجتمع بشكل مباشر، وتتطلب معالجة تشريعية حاسمة.


وأوضح “هلال” في بيان له أن هذه الخطوة يمكن فهمها في إطار السعي لإنهاء الجدل المستمر حول قوانين الأحوال الشخصية، والتي طالما واجهت انتقادات بسبب ما تشهده من تعقيدات في ملفات النفقة، والرؤية، والحضانة، إلى جانب بطء إجراءات التقاضي.

وأضاف عضو الشيوخ أن القضية لا تتعلق بسرعة إصدار القوانين بقدر ما ترتبط بجودة مضمونها، متسائلًا: هل ستنجح التعديلات المرتقبة في تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة؟ وهل ستضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات؟ أم ستعيد إنتاج المشكلات القائمة بشكل جديد؟.


وأشار إلى أن من الإيجابيات المعلنة اعتماد مشروعات القوانين على آراء علماء ومتخصصين، وهو ما يعزز من فرص الوصول إلى صياغة أكثر توازنًا، خاصة في مجتمع متنوع دينيًا مثل مصر، لافتًا إلى أن الاتجاه نحو إعداد قوانين منفصلة للمسلمين والمسيحيين قد يكون مناسبًا من حيث التطبيق.

كما أشار إلى وجود مخاوف مشروعة تتعلق بمدى إجراء حوار مجتمعي كافٍ قبل إقرار هذه القوانين، فضلًا عن التساؤلات حول آليات تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكم الحقيقي على هذه التشريعات سيظل مرهونًا بتأثيرها الفعلي في حياة المواطنين.


وكشف عن أبرز الملامح المتوقعة في مسودات القوانين الجديدة، والتي تتضمن إعادة ترتيب الحضانة بما يمنح الأب دورًا أكبر، مع التوسع في نظام “الاستضافة” بدلًا من الرؤية التقليدية، وهي من أكثر النقاط إثارة للجدل.


كما أشار إلى اتجاه لتحويل الرؤية من ساعات محدودة إلى استضافة منظمة داخل منزل الأب، مع وضع ضوابط صارمة لتنفيذ الأحكام، إلى جانب إنشاء “صندوق دعم الأسرة” لصرف النفقة بشكل فوري ثم تحصيلها من الزوج الممتنع، وربطها بالدخل الحقيقي مع تشديد العقوبات.


وعن تنظيم قضايا الطلاق، أكد أنه من خلال توثيقه بشكل إلزامي وسريع، والحد من النزاعات المرتبطة بالطلاق الغيابي والخلع، فضلًا عن تثبيت سن الزواج عند 18 عامًا ومنع التحايل عليه، وتشديد العقوبات على زواج القُصّر.


كما لفت إلى الجدل الدائر حول الولاية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بحق اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالطفل، في ظل توجه لمنح الأب دورًا أكبر، إلى جانب العمل على تسريع إجراءات التقاضي من خلال التوسع في التسوية الودية وتحديد مدد زمنية للفصل في القضايا.


واختتم النائب عصام هلال تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه التعديلات هو إعادة التوازن بين جميع الأطراف، مشددًا على أن نجاحها يتوقف على دقة الصياغة النهائية، قائلًا: “كلمة واحدة في القانون قد تغيّر طريقة تطبيقه بالكامل”.
 

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أكثر 5 سيارات مبيعا

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

Cupra Raval

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

بالصور

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد