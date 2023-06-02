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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الشرقية: مشروع تبطين الترع يوفر فرص عمل حقيقية للشباب

صدى البلد

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري جولته التفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الري بمركز منيا القمح في حضور المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات الوزارة ومهندسى هندسات الري بالمحافظة.

بدأت الزيارة بتفقد وزير الموارد المائية والري ونائب محافظ الشرقية أعمال تطهير ترعة ابوالأخضر ومصرف أبوالأخضر وذلك لمتابعة خطة التطهير وإزالة الحشائش والإطمئنان علي حالة الري والوقوف علي المشكلات الفنية والعمل علي حلها لضمان تحسين خدمات توصيل مياه الري لكافة المزارعين وتقديم افضل الخدمات لهم.

وخلال الزيارة وجه وزير الموارد المائية والري بقيام إدارة التفتيش الفني بمراجعة تطهيرات مصرف أبو الأخضر وإعداد تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات حياله ، مع قيام هيئة الصرف بمراجعة موقف تطهيرات المصارف بنطاق محافظة الشرقية والإفادة بالموقف الحالي وكذلك سرعة الإنتهاء من رفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف من علي الجسور.

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وقال وزير الموارد المائية والري، إن نسبة وجودة تنفيذ خطة التطهيرات الجارية خلال موسم أقصي الإحتياجات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الري بالمحافظات من السادة رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم، مؤكداً حرصه على المتابعه المستمرة لأعمال أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين والتإكد من جاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

بينما أشار نائب محافظ الشرقية إلى استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة للحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة وكذلك توفير فرص عمل حقيقية للشباب باعتبار مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة بالإضافة الي إنشاء كباري علي المجاري المائية لتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

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الإدارة المركزية الترع والمصارف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطوارئ المتابعة المستمرة المشروعات الجاري تنفيذها الموارد المائية والري

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