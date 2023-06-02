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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توب مكشوف .. زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

زوجة حمدى النقاز
زوجة حمدى النقاز

تحرص ميرڤا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالى، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركته ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها على موقع "إنستجرام ".

وظهرت ميرڤا فى احد الأماكن العامة بإطلالة جذابة، مرتدية توب احمر ناريا مكشوفا وجيب قصيرة فوق الركبة اسود اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت ماكياج ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الاحمر، في الشفاه.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

وعلي جانب اخر استقر مسئولو نادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٢_١٤٥٨٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٢_١٤٥٢٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٢_١٤٥٢٢٨
زوجة حمدى النقاز ميرڤا النقاز اطلاله جريئه لاعب الزمالك السابق

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