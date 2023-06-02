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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل الموسيقار هاني شنودة في مصر

هاني شنودة
هاني شنودة

يعود الموسيقار هاني شنودة بحفل ضخم جديد يضاف الي مسيرته الفنية في مصر، يقدم خلاله مجموعة من أبرز ألحانه ومقطوعاته الموسيقية التي أثّرت لأكثر من 50 عام في المشهد الفني المصري، وتعاون خلالها مع مجموعة من أبرز الفنانين المصريين.

يقام الحفل يوم الجمعة 16 من يونيو على مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي بمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين على الساحة الغنائية المصرية على رأسهم الفنانة سيمون التي رافقتها ألحان شنودة في مسيرتها الفنية لسنوات، والمطربة دينا الوديدي صاحبة التعاون الأحدث مع شنودة في أغنيتهما "إحكيلي"، والمطربة الشابة ذات الصوت الساحر نوران أبو طالب. 

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يأتي الحفل بعد حدث تاريخي جديد في مسيرة الموسيقار، وهو حصوله على جائزة الدولة التقديرية، حيث أعلنت وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني الثلاثاء الماضي منح الموسيقار هاني شنودة جائزة الدولة التقديرية في الفنون وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الموسيقية على مدار سنوات من مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.

هاني شنودة، هو أحد أهم الملحنين والموزعين المصريين، ومع مسيرة حافلة باكتشاف المواهب الموسيقية قام بتأسيس فرقة المصريين التي غيرت الموسيقى في مصر وللأبد والتي ألّف ولحّن برفقتها 9 من أكثر الألبومات الموسيقية نجاحًا، بالإضافة لذلك قدم شنودة ما يزيد عن 150 مقطوعة من بين أكثر مقطوعات الموسيقى التصويرية تأثيرًا في ذاكرة الفن المصري من بينها: فيلم المشبوه، والحريف، والغول، وعصابة حماده وتوتو، وغريب في بيتي، والأسطى المدير، وشمس الزناتي.

اكتشاف المواهب الهرشة السابعة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني الدولة التقديرية الجمهور المصري

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