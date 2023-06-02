قطاع المعاد الأزهرية يحكم السيطرة على مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية

تفقد اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات بقطاع المعاهد الأزهرية، مركزي أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقتي القاهرة والجيزة، للاطمئنان على مراكز الأسئلة وتواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة مراكز الأسئلة.

كما تفقد عبد العال، أعمال تصحيح شهادتي العالية والتخصص، الخاصة بمعاهد القراءات، واطمئن على حسن سير الأعمال على الوجه الأكمل واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.



وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا السبت، ويشهد قطاع المعاهد الأزهرية حالة تأهب قصوى استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأوضح، الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن جنود الأزهر المخلصين يواصلون الليل بالنهار استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية منذ فترة طويلة، وأنه تم التجهيز للشهادة الثانوية الأزهرية على أكمل وجه وأفضل استعداد، وكل شخص في منظومة الامتحانات يعرف ما عليه من واجبات وما سيقدمه، وذلك بعد عقد الكثير من اللقاءات والاجتماعات التي وضحت وظيفة الجميع، مبينا أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية في قطاع المعاهد سوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة مهمتها الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

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