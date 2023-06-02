متقوليش لأختك | ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق على الهواء

ردت الإعلامية ياسمين عز، علي سؤال إحدى المشاهدات والتي قالت إنها رأت جوز أختها يتمشي مع واحدة في مكان عام ويشبك يدها معاها، طالبة من الإعلامية كيفية التعامل مع هذا الأمر.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" احسن حاجة عملتيها انك مقولتيش لاختك علي الموضوع ده ومسخنتيهمش علي بعض".

وأضاف عز،:"عين العقل انك محكتيش لاختك علي الموضوع لأنه كان ممكن يتطور الموضوع ويحصل انفصال ما بينهم".

وأكملت:" مش يمكن ست نظرها ضعيف وبيوصلها لمحل أو حاجة نفترض حسن النية، موضحة:" وبلاش تواجهي جوز اختك بالموضوع".