عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 نصائح تساعد الطلاب على التحصيل واستثمار الوقت

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.


وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في استعراضه لـ  نصائحه للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت، إن هذه النصائح على النحو التالي:

1 - حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: 60]، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

2 - حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم باستثماره؛ فقال " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ ".[ أخرجه البخاري].

3 - ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4 - رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

5 - اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

6 - مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7 - لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

8 - اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

9 - خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

10 - ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها في جد ومُثابرة.

الأزهر نصائح العلم الوقت الصلاة المذاكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

ترشيحاتنا

نوران جوهر تفوز بـ بطولة الجونة الدولية للاسكواش .. صور

تعادل الزمالك ومنتخب اليمن وديًا

الفلوس .. أحمد فهمي يكشف سر استمرار فرقة واما | فيديو

الداخلية للحجاج: عدم حصولك على الكود التعريفى يمنعك من مغادرة البلاد

موهبة ثقيلة | منير الوسيمي : شيرين أم كلثوم وصوت الشرق

العصر الذهبي للمساجد.. عمارة بيوت الرحمن في عهد السيسي نقلة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ