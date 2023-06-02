اتعلموا الدرس.. رسالة عاجلة من ياسمين عز للسيدات

علقت الإعلامية ياسمين عز، علي حفل زفاف ولي عهد الأردن، قائلة،:" الناس من امبارح بتتكلم علي الزفاف الاسطورى لفرح الأمس.



وأوضحت خلال برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، :" فيه حاجة استوقفتني امبارح وهو اخوات العريس ولي العهد وهما أميرتين واقفين امبارح فرحانين وكل ما الفستان يتكرمش يفردوه وفرحانين من قلبهم.

واضافت،:" كان سهل يجيب حد يمسك ديل الفستان ولكن معملوش كده ووقفة جنب العروسة في مشهد جميل وده سببه أن ام العريس روحها حلوة، مضيفة،:"اتعلموا من اخوات العريس واستوعبوا درس التقدير المتبادل.